En Donneschdeg den Owend gouf et zu Annapolis an der Géigend vu Washington eng Schéisserei an enger Redaktioun vun enger Zeitung.

D'Schéisserei soll an der Noriichteredaktioun vun der Zeitung "Capital Gazette" geschitt sinn, sou de Sheriff aus dem Bezierk, Ron Bateman, géigeniwwer vum Sender Fox News.Lokale Medien no soll et 4 Doudeger ginn.Weider Detailer zu Attack ginn et nach keng.