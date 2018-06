© AFP

Ënnert den Demonstranten waren och demokratesch Kongress-Memberen an d'Actrice Susan Sarandon.



D'Trumpgéigner fuerderen, datt Familljen a Fräiheet bleiwe kënnen an net, wéi elo am Kader vun der Null-Toleranz-Politik, an de Prisong kommen, wa se illegal iwwert déi mexikanesch Grenz an d'Land kommen.



Den Autoritéiten no, sinn eng 200 Migrantekanner nach ëmmer vun hiren Eltere getrennt.