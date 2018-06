Et ass déi éischte Kéier zanter Jorzéngten. Mieresbiologen hunn an der Géigend vun der Baleareninsel Cabrera e Wäissen Hai gesinn.

© AFP Archivbild

Dat huet de spuenesche Mieresfuerschungszenter Alnitak matgedeelt. D'Déierschützer sinn den Ament op enger wëssenschaftlecher Expeditioun an der Géigend vun der Insel am Mëttelmier. Wéi et heescht gouf de Wäissen Hai vun 10 Persoune vun der Ekipp gesinn, fotograféiert gefilmt ginn. Cabrera ass eng vun de klengsten Insele vun de Baleaeren a läit am Süde vu Mallorca.