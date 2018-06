© INPUT Presse

Déi zwou Persounen, déi am Auto souzen, goufe beim Accident verwonnt a koume mam Rettungsdokter an d'Spidol. Kee weideren Auto war an d'Accident verwéckelt. Ronn 3 Kilometer Stau gouf et an der Mëttesstonn op der Plaz, well eng Spur wéinst dem Accident blockéiert war.