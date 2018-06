E Sonndeg kéint et zu enger Decisioun am däitschen Asylsträit kommen, bei där sech béid Parteie vun der Unioun net eens sinn.

D'Kou ass nach net vum Äis: An Däitschland lueft d'CSU d'Angela Merkel, mä bleift awer determinéiert.Wäerten d'Unioun an domat déi däitsch Regierung de Weekend iwwerliewen? Bei der CDU geet een, wann och virsiichteg, dovunner aus, d'Schwësterpartei CSU gesäit den Asylsträit awer net komplett vum Dësch.Aus der CSU komme verschidde Stëmmen. Den Alexander Dobrindt wëll zum Beispill weider national Mesuren.Den Horst Seehofer huet nach näischt gesot.D'Angela Merkel wollt e Freideg den Owend CDU, CSU an d'SPD iwwer d'Resultater vum EU-Sommet informéieren. E Sonndeg wëlle dann d'Parteigremie vun CDU an CSU beroden, an da weist sech, wéi den däitschen Asylsträit aus geet.