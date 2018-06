© AFP (Archiv)

Den US-President huet 8 europäesch Nato-Memberen an engem Bréif opgefuerdert, hir Zousoen, datt se hir Defense-Ausgaben erhéijen, och z'erfëllen. Lëtzebuerg gehéiert och zu deene Länner.De belsche Premier Charles Michel huet dat zu Bréissel um Bord vum EU-Sommet erzielt a gemengt, datt esou eng Zort Bréif hie wéineg géif beandrocken. D'Belsch a Lëtzebuerg kruten also amerikanesch Post an och Däitschland, Holland, Italien, Spuenien, Portugal an Norwegen.Den Donald Trump kritiséiert scho méi laang, datt d'Nato-Länner méi missten investéieren, bis 2024 2% vum BIP.Dat wär illusoresch, hat déi Lëtzebuerger Regierung an der Vergaangenheet scho gesot. Lëtzebuerg huet seng Depensen awer an d'Luucht gesat, den Nato-Generalsekretär, deen dës Woch hei am Land op Besuch war, huet dat och begréisst.Aktuell iwwerhuelen d'USA knapp 72% vun de Verdeedegungs-Ausgabe vun der Nato. Nëmmen 3 europäesch Memberen – Groussbritannien, Griichenland an Estland, erfëlle bis ewell dat Zwee-Prozent-Zil.