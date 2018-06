Et ass eng Ännerung a Frankräich, déi staark polariséiert vun Hallefnuecht un gëllt op dem Gros vun de franséische Landstroossen Tempo 80. 90 ass net méi erlaabt.

D'Fransousen hu landeswäit Protester annoncéiert. Si wëllen e Samschdeg Verkéiersblockade provozéiere mat demonstrativem Luesfueren. D'Populatioun fillt sech an hirer Rechter limitéiert. D'Beléiftheetswäerter vum President Macron an der Regierung falen. Dobäi huet d'Regierung mam Changement just eppes am Sënn, wéi se seet: Liewe retten.

Dräi Véierels vun de Fransousen hale vum neien Tempolimit guer näischt. Och d'Autoslobby an d'Oppositioun leeft Stuerm. Eenzel Gemenge refuséiere souguer, d'Schëlter mat 80 drop opzestellen.

D'Politiker argumentéieren, d'Zuel vun den Doudege kéint ëm bis zu 400 pro Joer erof goen. D'Motorlobby kontert, datt et schonn zanter Jore manner Doudeger a Frankräich gëtt. Manner wéi 3'500 bei 15 Milliounen Awunner.

Betraff vum Tempo 80 si sougenannt „routes secondaires“, zweespureg Stroossen ouni „séparateur central“, dat heescht eng Maierchen oder eng Leitplank. A Frankräich sinn dat ronn 400.000 Kilometer, respektiv 40 Prozent vun de Stroossen.

Frankräich ass op alle Fall mat där neier Reegelung eent vun den EU-Länner mat de strengste Verkéiersvirschrëften. An Däitschland zum Beispill däerf ee mat 100 op de Landstroosse fueren.

Hei zu Lëtzebuerg huet och schonn d'Sécurité Routière den Tempo 80 gefuerdert. D'Regierung huet awer den Ament net wëlles, do eppes generell z'änneren.