Zu engem schwéieren Accident koum et an der Nuecht op e Sonndeg zu Tréier, wéi e Chauffeur e Policewon iwwersinn hat.

© INPUT Presse

© INPUT Presse © INPUT Presse © INPUT Presse « ZréckWeider »

Géint 12.30 Auer waren zwee Policeween zu Tréier an der Kaiserstraße ënnerwee, dat mat Siren a bloe Luuchten, wéi dem éischte Won e Mercedes dragerannt ass, dee vun der Südallee ofbéie wollt.Duerch de Schock goufe béid Gefierer staark beschiedegt, zwee Polizisten an de Chauffeur vum Mercedes goufe verwonnt. Den Dokter vun de Pompjeeën huet sech ëm déi Blesséiert op der Plaz gekëmmert, déi dono all an d'Spidol ageliwwert goufen.Wéi et genau zum Accident koum, muss awer nach gekläert ginn.