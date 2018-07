Dausende vu Leit sinn am Nicaragua op d'Stroosse gaangen, fir de Récktrëtt vum President Daniel Ortega ze fuerderen.

Dobäi sinn an der Haaptstad Managua och Schëss gefall, bei deenen op d'mannst 2 Persounen ëmkoumen an 11 Blesséiert goufen. Zanter Mëtt Abrëll protestéieren d'Awunner regelméisseg géint hire President, dobäi si schonn iwwer 220 Leit ëmkomm.Grond vun den Demonstratiounen sinn eben d'Gewalt géint Demonstranten. Wéi am Abrëll d'Leit op d'Strooss gaange sinn, fir géint d'Kierze vun de Pensiounen ze demonstréieren, goufen dës Protester brutal vu Police a Paramilitäreschen Organisatiounen opgeléist. Antëscht riichte sech d'Protester awer och géint de President Daniel Ortega, deen d'Land zimlech autoritär regéiert, mat senger Fra Rosario Murillo als Vizepresidentin u senger Säit. Scho vun 1979 bis 1990 war den Ortega, dee virdrun als Guerillakämpfer aktiv war, un der Spëtzt vum zentralamerikanesche Land. Elo ass hien nees zanter 2007 un der Muecht a seng Amtszäit geet nach bis 2022. Den Ortega weigert sech och de Fuerderungen nozekommen, fir d'Walen, déi fir 2021 geplangt sinn, op Mäerz 2019 virverleeën.