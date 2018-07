Wéi d'Washington Post mellt, wéit Nordkorea en Deel vu sengen Atomwaffen halen an och verstoppt weider produzéieren.

No Treffe mat Trump

Internat.: Am meeschte gelies

Aktuell hätt ee keng Beweiser dofir, datt Nordkorea keng Atomwaffe méi géif produzéieren an den aktuelle Bestand géif reduzéieren, esou heescht et vun NBC. Dogéint hätt een awer eendeiteg Beweiser, datt d'Pjöngjang probéiert, fir Washington ze täuschen.Beim Treffe mam US-President hat de Nordkoreanesche Leader Kim Jong Un verséchert, datt een de komplette Bestand vun atomtaugleche Waffe géif géif zerstéieren. Dat gouf och festgehalen, ouni awer eng genau Definitioun, en Zäitplang oder Kontrollmesuren ze nennen. Grad dowéinst gouf den Deal kritiséiert.Den US-President hat op d'Kritike geäntwert, datt d'Denuklearisiéerung "ganz ganz séier" géing goen. Den US-Ausseminister soll sech an noer Zukunft nach eng Kéier mam Leader vun Nordkorea treffen, fir Detailer ze klären.