A Schweden ass den 1. Juli e Gesetz a Kraaft getrueden iwwert de Consentement sexuel, an anere Wierder, den Accord vu béide Partner.

Mam neie Gesetz gëllt all sexuellen Akt ouni kloren an däitlechen Accord als Vergewaltegung, och wann net gedreet ginn ass oder Gewalt ausgeüübt gouf. D’„#meetoo“-Beweegung hat e besonnescht grousst Ausmooss a Schweden, méi wéi 10.000 Fraen hu sexuell Iwwergrëff gemellt.



D’Gesetz vun der sozial-ökologescher Koalitioun a Schweden gouf allerdéngs och vu Juriste kritiséiert. Dës fäerten, datt et zu willkürlechen Uerteeler kéint kommen.