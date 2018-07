© AFP

En Helikopter mat dräi Komplizen, déi schwéier Waffen dobäi haten, ass am Prisong vu „Seine et Marne“ am Süde vu Parais gelant an huet do de Redoine Faïd erausgeflunn. Bei der Aktioun déi just puer Minutte gedauert hätt, wier kengem eppes geschitt.