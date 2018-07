© AFP

An Indien si 47 Mënsche bei engem Busaccident ëm d’Liewe komm. D’Accident war an der Biergregioun am Norde vun Indien. De Bus ass an enger Kéier vun der Strooss ofkomm a Fielsen erofgefall.Indien huet ee vun de schlechste Bilanen a Saache Stroossesécherheet op der Welt.