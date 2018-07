Keng Léisung am Asylsträit an Aussiicht

© AFP

An Däitschland gesäit et am Asylsträit an der Regierung weider net gutt aus. Den Horst Seehofer huet d'Propose vun der Bundeskanzlerin, fir Anker-Zentren ze schafen, nämlech verworf. Anker-Zentre sinn Zentre wou Asyldemandeuren ënnerbruecht solle ginn, bis eng Entscheedung getraff ass a se a Gemenge verdeelt ginn oder zeréckgewise ginn.

D’Resultater vum EU-Sommet vu leschter Woch an d’Zouso vu 16 EU-Memberstaaten, fir datt Däitschland Asyldemandeure séier kéint dohinner zeréckschécke wou se hir éischt Demande gemaach hunn, hätten dem Seehofer no iwwerdeems net déi selwecht Wierkung wéi Grenzkontrollen oder Ofweisungen op der Grenz, sou wéi d’CSU et fuerdert.



Polen, Ungarn an Tschechien hunn iwwregens dementéiert, dem Angela Merkel eng Zouso ginn ze hunn.

Wéi wann d‘politesch Situatioun an Däitschland net scho kriddeleg genuch wier, huet d’SPD um Sonndeg och e 5-Punkte-Plang presentéiert, dee sech ënnert anerem kloer géint Lageren ausserhalb vun der EU ausschwätzt an en neit Awanderungsgesetz fuerdert.