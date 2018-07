Domat hätt hie géint internationaalt Recht verstouss.Zanter d'Schëff d'lescht Woch am Hafe vu Valletta ugeluecht huet, gouf de Mann schonn e puer mol vun der Police gehéiert. Hien ass awer op fräiem Fouss.D'Lifeline hat d'lescht Woch virun der libescher Küst iwwer 230 Flüchtlinge gerett a war deeglaang am Mëttelmier ënnerwee, well Italien a Malta refuséiert haten, dass d'Schëff kéint an engem vun hiren Häfen uleeën. D'Schëff gouf an tëscht vun der Police op Malta confisquéiert an duerf d'Land net verloossen. Donieft soll d'Schëff net anstänneg registréiert gewiescht sinn. Di däitsch Hëllefsorganisatioun Mission Lifeline streit all Feelverhalen of.Déi libesch Garde Côte fäert, dass am Mëttelmier op en neits Dosende vu Flüchtlingen erdronk sinn. En Offizéier sot e Sonndeg, et wiere ronn 40 Persoune gerett ginn, nodeems virun der Haaptstad Tripolis am Weste vum Land e Boot ënnergaange wier. Aenzeien no sollen awer iwwer 100 Mënschen u Bord gewiescht sinn. Iwwer 60 Flüchtlingen géifen deemno nach ëmmer vermësst ginn. Bis ewell goufen awer keng Läiche fonnt. Zanter engem Ongléck e leschte Freideg gi schonn iwwer 100 Flüchtlinge am Mëttelmier vermësst.