4 Affer goufe liewensgeféierlech verwonnt.



D'Attack ass an engem Appartementshaus zu Boise geschitt, an dem virun allem Flüchtlinge wunnen. De presuméierten Täter, e Mann vun 30 Joer, huet selwer am Gebai gewunnt. Hie selwer soll awer kee Flüchtling gewiescht sinn.



Et gëtt spekuléiert, dass hien aus Roserei gehandelt huet, well hien d'lescht Woch opgefuerdert gi war, säin Appartement ze raumen. De Mann soll och schonn wéinst anere Verbrieche veruerteelt gewiescht sinn. Hie gouf no der Dot festgeholl.