Tragescht Ongléck op enger Plage zu Gorleston am Oste vun England. E Meedchen ass do ëm d'Liewe komm, wéi e Sprangschlass explodéiert ass.

© AFP-Archiv

Wéi et vun der Police heescht, war et extrem waarm. Aenzeien hätten en haarde Knuppert héieren a gesinn wéi d'Meedchen ewech geschleidert gouf. Et ass e bësse méi spéit am Spidol gestuerwen. Wéinst deene waarmen Temperaturen waren zu dem Zäitpunkt vill Leit op der Plage. Déi genee Ëmstänn vum Ongléck sinn nach net gekläert.