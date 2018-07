Internat.: Am meeschte gelies

Eischten Héichrechnungen no kéim hien op 53 bis 53,8 Prozent vun de Stëmmen a géif domadder Successeur vum Enrique Peña Nieto ginn. Domadder hätt den Obrador seng Konkurrenten, de konservative Kandidat Anaya an de Kandidat vun der Regierungspartei Meade wäit hannert sech gelooss, déi op 22,1 respektiv op 15,7 Prozent kéimen. Béid Kandidaten hunn hir Defaite och schonn agestanen.



Op den Obrador waart vill Aarbecht. Mexiko geet nämlech an der Drogekriminalitéit ënner.

Den amerikanesche President Donald Trump huet direkt iwwert Twitter gratuléiert an do gemengt, datt hie sech géif drop freeë mam Obrador zesummenzeschaffen. Et hätt ee vill ze maachen.