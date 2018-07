E Motocyclist war op der Iwwerhuelspur Direktioun Homburg ënnerwee, wéi vun hannen en Auto an de Moto gerannt ass. De Moto ass widder déi d'Mëttels Leitplank geschleidert ginn, an dunn zeréck op d'Iwwerhuelspur. D'Maschinn ass doropshin a Brand geroden. De Chauffeur vum Motto, e 37 Joer ale Mann gouf schwéier blesséiert. Säi Fils vun 13 Joer, den hannendrop souz, huet d'Ongléck net iwwerlieft.De schëllege Chauffeur huet sech dono Direktioun Saarland ewech gemaach. Zeienaussoen no soll et sech ëm ee méi neien Modell vu Mercedes gehandelt hunn.