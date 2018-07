© AFP

Am Ganze ginn et 3 grouss Bëschbränn, déi de Weekend d'Pompjeeën op de Plang geruff hunn. Dat neiste Feier ass am Bezierk Yolo ausgebrach, e Sonndegnomëtten war dunn och d'Nopeschregioun Napa County betraff. D'"County Fire" huet sech immens séier op enger Fläch vu ronn 9.000 Hektar ausgebreet. Iwwer 100 Pompjeescamionen an eng Dosen Helikoptere waren am Asaz, bis ewell ouni Succès.Zwee weider Bränn, "Pawnee Fire" am Lake County a "Waverly Fire" am San Joaquim County, sinn zu Dräivéirel ënner Kontroll.Am leschte Joer gouf et aussergewéinlech grouss Bränn a Kalifornien. D'"Thomas"-Feier war de 4. Dezember ausgebrach an zielt zu enge vun de schlëmmste Bränn an der Geschicht vum US-Bundesstaat. Iwwer 110.000 Hektar Land an iwwer 1063 Gebaier goufen zerstéiert.