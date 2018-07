© rtlinfo.be

Déi zwee kréie reprochéiert, leschte Samschden zu Villepinte bei Paräis een Attentat op iranesch Oppositioneller geplangt ze hunn. Eng 25.000 Leit waren op där Konferenz present.

Am Auto vun de Verdächtege goufen ee Pond Sprengstoff an een Zündmechanismus fonnt.



Den 38 Joer ale Mann an d'Fra vun 33 Joer kréien "Tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste".