Si waren zënter annerhallwer Woch an enger iwwerschwemmter Höl blockéiert. Déi 12 Bouwen am Alter vun 11 bis 16 Joer waren den 23. Juni mat hirem Futtball-Trainer an d'Höl Tham Luang-Khun Nam Nang Non an der Provënz Chiang Rai geklommen, dat well si wuel vu Waassermassen iwwerrascht gi waren.Ewéi d'Waasser an der Höl ugefaangen huet mat Klammen, si si ëmmer méi déif an d'Höl geflücht, fir net ze erdrénken. Op Plazen an der Höl stoung d'Waasser nämlech op Aenhéicht vun engem Erwuessenen. Et hat een iwwer d'Woch Spure vun de Bouwe fonnt, esou dass een Hoffnung hat, fir d'Futtballsekipp an der 10 Kilometer laanger Höl nach ze fannen.E Méindeg konnte si du gerett ginn. Kee vun de Bouwe gouf blesséiert.