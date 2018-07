D'Verhandlunge si gegléckt, dat heescht et gëtt eng Eenegung am Asylsträit tëscht der CDU an der CSU.

© afp

Domat wier och ee Récktrëtt vum Seehofer vum Dësch. Et soll ee sech, no stonnelaangen Diskussiounen zu Berlin, drop gëeenegt hunn, fir Transitzentren ze etabléieren, wou een Asylante kéint hibréngen. Allerdéngs waren esou Camps schonns eemol Thema, dat am Joer 2015 an deemools hat sech d'SPD kloer negativ geäussert. Ob de Koalitiounspartner also déi Kéier eng aner Meenung huet, bleift ofzewaarden.