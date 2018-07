Washington géif den Essai vu Russland, d'Krim ze annektéieren net respektéieren.Den amerikanesche President Donald Trump hat d'lescht Woch eng Unerkennung vun der Annexioun net ausdrécklech ausgeschloss.Déi ukrainesch Hallefinsel Krim war am Mäerz 2014 no engem ëmstriddene Referendum vu Russland annektéiert ginn. D'Regierung zu Kiew an de Westen soen, dass des Annexioun géint d'Vëlkerrecht verstéisst a consideréieren d'Krim weiderhin als en Deel vun der Ukrain. Um geplangte Sommet tëscht dem Donald Trump an dem russesche President Wladimir Putin soll dëst Thema no Donnéeë vu Moskau awer net zur Sprooch kommen.