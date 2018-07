Et gouf nach an e Spidol an den Nopeschstaat Utah geflunn. Et hätt allerdéngs net iwwerlieft, heescht et vun der Police.Vun deenen aneren 8 Affer leien der nach ëmmer 7 an der Klinik. Vill vun hinne goufe schwéier oder liewensgeféierlech blesséiert.Den Täter, en 30 Joer alen Afro-amerikanesche Mann, hat d'Kanner e Samschdeg den Owend an engem Appartementshaus, wou majoritär Flüchtlinge wunnen, während enger Gebuertsdagsfeier attackéiert. De Mann hat sech während e puer Deeg bei enger Bekannten am Haus opgehalen a gouf dunn de leschte Freideg opgefuerdert d'Wunneng ze verloossen. Fir Revanche ze huelen wier hien dunn den Dag drop erëm komm. Hien hätt fir d'éischt d'Kanner ugegraff an dunn déi Erwuessen, déi probéiert hunn d'Kanner ze schützen. Den Täter gouf kuerz no der Dot festgeholl.