An der britescher Stad Salisbury goufen zwou Persounen, nodeems se Kontakt mat enger onbekannter Substanz haten, an e Spidol ageliwwert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP-Archiv

Si géifen allebéid a Liewensgefor schwiewen, heescht et um Mëttwoch de Moie vun der Police. Soss Detailer ginn et zu dësem Zäitpunkt nach keng.



De Virfall soll e puer Kilometer vun där Plaz ewech geschitt sinn, wou de fréiere russeschen Spioun Skripal am Mäerz vergëft gi war.