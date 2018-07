Et hätt een intensive matenee geschwat. Ob d'Sozialdemokraten hiren Accord ginn, steet nach op. No der Renconter en Dënschdeg den Owend hu sech d'Andrea Nahles an de Vizekanzler Olaf Scholz, trotz Bedenken, virsiichteg optimistesch gewisen, dass eng Eenegung mat der Unioun kann areecht ginn. En Donneschdeg den Owend sollen d'Gespréicher weider goen.



D'Pläng vun CSU an CDU gesi vir, dass Flüchtlingen a bestëmmte Fäll schonn un der Grenz mat Éisträich kënnen ëmgedréint ginn. D'SPD hat de Kompromëss, op dee sech d'Uniounsparteien e Méindeg den Owend gëeenegt haten, deels hefteg kritiséiert an drop higewisen, dass nach vill Froen ze kläre wieren. Besonnesch ëmstridden sinn déi vun der Unioun geplangten Transitzentren un der däitsch-éisträichescher Grenz a Bayern, an deene Flüchtlingen drop solle waarden zeréckgeschéckt ze ginn.



Éisträich huet iwwerdeems mat grousser Skepsis op den Asyl-Kompromëss vun den Uniounsparteien an Däitschland reagéiert an envisagéiert elo Kontrollen un de Grenze mat Italien a Slowenien. Sollt d'SPD Decisioun vun der Unioun matdroen, misst ee Mesuren fir d'Protektioun vun de Südgrenzen aféieren, huet et en Dënschdeg zu Wien geheescht. Den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz huet drop higewisen, dass seng Regierung net bereet ass, Accorden zu Laaschte vun Éisträich ofzeschléissen. D'Ausseministesch Karin Kneissl huet drop higewisen, dass Decisioun zu Berlin eng ganz Rei europarechtlech Froe géif opwerfen.



Am däitsche Bundestag ginn um Mëttwoch hefteg Diskussiounen iwwert den ëmstriddene Kompromëss vun CDU an CSU an der Asylpolitik erwaart. Et gëtt mat Spannung erwaart, wéi eng AfD op dee rezenten Accord tëscht der Kanzlerin Angela Merkel an dem däitschen Inneminister Horst Seehofer reagéiert.