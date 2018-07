Zu Nantes koum et en Dënschdeg den Owend zu Affrontementer tëscht Jugendlechen an der Police, dat nodeems e jonke Mann vun der Police erschoss gi war.

De Mann vun 22 Joer hat während enger Verkéierskontroll sou gemaach wéi wann hien aus dem Auto wéilt klammen an ass dunn awer mam Auto an e Beamte gerannt. De Beamte gouf liicht um Knéi blesséiert. Doropshin huet en anere Polizist op de Mann geschoss an dobäi déidlech verwonnt. E bësse méi spéit hunn du Jugendlecher d'Police mat Molotowcocktailen attackéiert. Direkt e puer Quartieren zu Nantes ware betraff. Autoe goufen a Brand gestach, souwéi en Akafszenter.Den zoustännege Procureur huet d'Situatioun en Dënschdeg den Owend als ganz onroueg an oniwwersiichtlech beschriwwen.Et gouf eng Enquête an d'Wee geleet, fir déi genee Ëmstänn ze klären, ënnert deenen de Polizist seng Waff benotzt huet.