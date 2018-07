Internat.: Am meeschte gelies

D'Fähr ass en Dënschdeg just e puer honnert Meter viru Sulawesi verongléckt. Zu dem Zäitpunkt ware staarke Wand an héich Wellen. 41 Persoune ginn nach vermësst. Eng 70 Passagéier konnte gerett ginn. Am ganze sollen 140 Persounen u Bord vun der Fähr gewiescht sinn, souwéi 48 Gefierer.