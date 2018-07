Am ganzen ass eng Fläch vun 28.000 Hektar betraff, wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht.



Iwwer 2.000 Pompjeeën sinn am Asaz. Ënnerstëtzt gi si vu bal 200 Läschween an 18 Helikopter. An enge sëlleche Géigende goufen d'Leit opgeruff hir Wunnengen ze verloossen.