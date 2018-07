An dräi Fäll gëtt dem Najib Razak Muechtsmëssbrauch esou wéi och Verontreie vu Sue virgehäit. hie riskéiert bis zu 20 Joer Prisong.

Internat.: Am meeschte gelies

Et geet em Montanten a Milliardenhéicht, déi de fréiere Regierungschef soll aus engem ëffentleche Fong soll verontreit hunn. Mat de Suen sollt u sech d’Wirtschaft am Land gefërdert ginn. De Razak seet hie wier onschëlleg, eng Enquête 2016 hat dat och ënnerstrach. E Mëttwoch de Moie muss de Razak, deen am Mee als President ofgewielt gouf, viru Geriicht trieden. Hie riskéiert eng Prisongsstrof vun 20 Joer.