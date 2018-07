Nei Justiz-Reform: Autokratie a Polen (04.07.2018) An der Nuecht op de Mëttwoch ass a Polen eng ganz ëmstridde Justiz-Reform a Kraaft getrueden.

Schonn 2016 hat d’EU eng Iwwerpréiwung vun der Rechtsstaatlechkeet a Polen an d’Weeër geleet, well déi riets-nationalistesch Kaczynski-Regierung sech iwwert all Grondwäerter vun der EU ewechsetzt a regimetreier wëll asetzen. Zil ass déi absolutistesch Muecht ouni Kontrollinstitutioun.E Mëttwoch de Moien huet de polnesche Premier Mateusz Morawiecki virum EU-Parlament zu Stroossbuerg erkläert, dass all EU-Land d’Recht hätt, säi Justizsystem a senger Traditioun z’entwéckelen.Déi 65-Joer al Malgorzata Gersdorf, déi héchst Riichterin a Polen, eng Regierungskritikerin, ass do anerer Meenung. Der Verfassung vum Land no ass si bis 2020 genannt. Si ass de Mëttwoch de Moien zu Warschau schaffe gaangen obwuel se zanter Mëtternuecht zwangspensionéiert ass. "Meng Presenz hei ass net politesch", seet d’Fra. "Ech sinn hei, fir d’Gesetz ze schützen." Si gesäit d’Reformen a Polen als "Purge" – als grouss Botz vum System – mam Zil kritesch Denker am Staat kal ze stellen.De Plang vun de Rietsnationalisten a Polen ass ewell längst transparent. Ouni onofhängeg Justiz läit all d’Muecht bei der Regierung. D’EU an d’UNO warne virum Verloscht vun der Rechtsstaatlechkeet a Polen. An d’Manifestanten op der Strooss stinn hannert der Justiz.D’Diktaturbestriewen a Polen féiert theoretesch zum Verloscht vum Stëmmrecht an der EU. De Vott muss allerdéngs eestëmmeg ausfalen. Fir dee Fall huet Warschau sech scho mam Viktor Orbán an Ungarn ofgeschwat, d’Sanktioune net matzedroen.