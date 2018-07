Den ungaresche Regierungschef Victor Orban ass um Donneschdeg zu Berlin fir sech do mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel ze gesinn.

Internat.: Am meeschte gelies

Do stinn d’Pläng fir eng Verschäerfung vun der Flüchtlingspolitik um Ordre du Jour. De rietsnationalen Orban hat e Mëttwoch vis-à-vis vun der Bild Zeitung ugedeit awer bereet fir bilateral Accorden ze sinn, wa verschidde Konditiounen erfëllt wieren. Am Virfeld misst awer mam éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz verhandelt ginn, esou den Orban. A genau där Gespréicher entaméiert um Donneschdeg den däitschen Inneminister Horst Seehofer. Hien reest nämlech bei de Kurz, fir deem d’Haaptobjektiver vum CSU-CDU Kompromëss z’erklären, do konkret d’Transitzentren.

De Vizekanzler zu Wien, den Heinz-Christian Strache huet un Däitschland kritesch Téin adresséiert a gewarnt. Seng Regierung géif keng Léisung akzeptéieren, déi een Nodeel fir Éisträich wier, esou de Strache. Et kéint net sinn, datt säi Land fir d'Feeler vun der däitscher Politik gestrooft géif ginn, esou de Vize-Kanzler an der Bild-Zeitung.