17 Persounen koumen am Oste vum Kanada opgrond vun enger Canicule déi leschten Deeg ëm d’Liewen. Zu Montreal goufen et eleng 12 Doudeger.

An de leschte puer Deeg gouf et Temperaturen vun iwwert 34 Grad, wéinst der Loftfiichtegkeet, géifen déi sech awer wéi 40 Grad ufillen. Vun der Regierung gouf et dowéinst eng Alerte.