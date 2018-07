Am Süde vu Syrien huet den Assad-Regime mat Hëllef vun de Russen no 4 Deeg Rou nees mat Bombardementer ugefaangen.

Dat nodeems Gespréicher mat Rebellen zu kengem Resultat gefouert hunn. An de Verhandlunge goung et drëms, datt oppositionell Kämpfer sech aus hire Gebidder zeréckzéien an hir schwéier Waffen ofginn. Dat hunn déi awer refuséiert an een Ultimatum net agehalen.Zanter dem 19. Juli ass den Assad Regime mat Russland am gaange massiv Attacken aus der Loft op de Süde vum Land ze fléien.Wéinst der prekärer Situatioun kënnt um Donneschdeg de Weltsécherheetsrot vun der UNO fir eng Drénglechkeetsreunioun beieneen.