Den Accès bei d'Fräiheetsstatu zu New York huet e Mëttwoch um Onofhängegkeetsdag missten zäitweis gespaart ginn.

New York

Dat well eng Fra op de Sockel vun der Statur geklomm war a sech gewiert huet do nees erofzeklammen.



Medien hate gemellt, datt et sech dobäi em eng Demonstrantin gehandelt hätt, déi mat enger Grupp Aktivisten géint Awanderungspolitik vum President Donald Trump hätt wéilte manifestéieren. Den Organisateur vun der Protestaktioun huet dat awer dementéiert. Virum Virfall ware bei der Fräiheetsstatu scho 7 Persoune festgeholl ginn, déi géint dem Trump seng Politik vis-à-vis vu Flüchtlingen demonstréiert haten.