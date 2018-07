Alt nees gouf et een Tëschefall an der Nuklearzentral zu Tihange. Bëtongsplacken vu Bunker si beschiedegt. De Reakter 3 bleift elo mol ausgeschallt.

Wéi déi belsch Zeitung LeSoir schreift, hätt ee bei Analysen festgestallt, datt Bëtongsplacken am Plafong vun engem Gebai wou d’Sécherheetsunitéieten ënnerbruecht sinn, beschiedegt sinn.



Déi wiere falsch positionéiert, heescht et am Artikel vum Soir. Doduercher kéint d’Stabilitéit vum Gebai a Fro gestallt ginn. Esoulaang wéi de Feeler net behuewe wier, géif de Reakter vun Tihange 3 ausbleiwen. Dat kéint bis September de Fall sinn, oder och doriwwer eraus. D’Reparatiounen hu well ugefaangen.