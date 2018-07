Zu Nantes a Frankräich gouf et Krawallen nodeem een 22 Joer ale Mann bei enger Police-Kontroll erschoss gouf.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Ee Polizist koum en Donneschdeg de Mëtten an de "Garde à vue" wéinst muttwëlleger Gewalt vun enger Déngschtpersoun.



Schonn an de leschten Deeg war et zu Nantes ëmmer nees zu Ausernanersetzungen a Protester komm.