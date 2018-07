© AFP Archivbild

D'wirtschaftlech Moossnamen, mat deenen d'Auswierkunge vum US-Austrëtt aus dem Ofkommes méi geréng solle ginn, géing net wäit genuch goen. Dat soll de Ruhani der staatlecher iranescher Noriichtenagence Irna no en Donneschdeg an engem Telefonsgespréich mam franséische President Emmanuel Macron gesot hunn. Hie géif hoffen, datt d'Reunioun e Freideg zu Wien et géing méiglech maachen, all d'iranesch Fuerderungenz'erfëllen, fir datt d'Land seng Zesummenaarbecht am Kontext vum Ofkommes kéint weiderféieren.



Et ass déi éischt Reunioun tëscht den Ausseministeren, zanter d'USA aus dem Ofkommes mam Iran virun 2 Méint erausgeklommen ass.