Bei der versichte Rettung vun de Jugendlechen, déi an Thailand an enger Hiel agespaart sinn, ass en Taucher ëm d'Liewe komm.

© AFP Archivbild

Den Ex-Zaldot vun der thailännescher Militärunitéit Navy Seals wollt Sauerstoff an d'Hiel bréngen, de Réckwee huet hien awer net iwwerlieft. Hie ass u Sauerstoffmangel gestuerwen, wéi d'Autoritéiten e Freideg de Moien matgedeelt hunn.



Zanter bal 2 Wochen sinn déi 12 Jongen an hire Fussballtrainer an der Hiel agespaart, si sinn allerdéngs net méi eleng, et sinn antëscht 4 Taucher permanent bei hinnen fir se ze betreien, dorënner een Dokter.