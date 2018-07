© AFP Archivbild

Produiten am Wäert vun 29 Milliarden Euro si concernéiert. Peking hat schonn am Virfeld annoncéiert, mat Géigemesuren an der selweschter Héicht ze reagéieren. D'Stroftaxe géinge géint d'Regele vun der Welthandelsorganisatioun WTO verstoussen.E Freideg de Moien huet de Spriecher vum chineseschen Handelsministère d'Stroftaxen mat de Wieder kommentéiert: d'USA hätten de gréissten Handelskrich an der Wirtschaftsgeschicht ageleet.

Während engem Meeting am US-Bundesstaat Montana huet den Donald Trump gesot, d'Douanetaxen esouguer op alle chineseschen Importer kënnen anzeféieren. Fir ee Montant vun 500 Milliarden Dollar.



Onsécherheet am Ausland

En eventuellen Handelskrich wéinst Douanestaxe beonrouegt elo och Zentralbanke vu Fed a Bank of England. De Claude Arend huet d'Situatioun fir eis analyséiert.