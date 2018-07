No neier Nervegëft-Attack: Leit liewen an Angscht (06.07.2018) A Süd-England wiisst d'Onrou an der Populatioun, dat no der neier Nervegëft-Attack.

D’Sich no Novichok zu Salisbury sollt eriwwer sinn. Mee 4 Méint nodeems d’Yulia an de Sergej Skripal attackéiert goufen, kann d’Police net ausschléissen, dass et nach aner Affer ginn. 5 nei Plaze goufen ofgerigelt iwwerdeems de Geheimdéngscht enquêtéiert, firwat a wéi den Charlie Rowley an d’Dawn Sturgess, déi nach ëmmer a kriteschem Zoustand am Spidol sinn, mat dem Nervegëft a Kontakt koumen.An der Communautéit vun Amesbury a Wiltshire wiisst d’Onrou ënnert den Awunner an d’Police verséchert d’Substanz ze fannen."Ech menge si soen ons just esou vill wéi se wierklech mussen, mee dat geet net duer fir de Leit d’Angscht ze huelen. Mir liewen an enger komescher Gesellschaft den Ament mat ganz verschiddene Geforen duerch Terror. Mee dat hei ass dee schlëmmste Fall vun Terror, dee mer bis ewell an dësem Land haten.", esou een Awunner.D’Police geet dovun aus, dass déi zwee nei Affer net geziilt attackéiert goufen, mee duerch Zoufall a Kontakt mat Novichok koumen. Eventuell mat Reschter, déi aus dem Mäerz entsuergt goufen, mee de russesche Chemiker, deen d’Gëft fir d’Russen entwéckelt hat an an den USA am Exil lieft, seet dat wier net méiglech. Et hätt sech zersat."Firwat? Well et ass onméiglech. No 3 Méint a fiichtem, englesche Klima. Et ass eng nei Attack mat neiem Novichok.", betount de russesche Chemiker.Zu Salisbury an zu Amesbury kënnen d’Leit et bal net gleewen, dass sech den Horrorszenario aus dem Mäerz widderhëlt. Deemools kruten d’Leit verklickert, de Risk fir d’Allgemengheet wier kleng. Elo gleeft keen dat méi.