Et ass an tëscht schonn déi 4. Nuecht hannerteneen, datt et zu Ausernanersetzungen tëscht Jugendlechen an der Police koum.

© afp

Autoen a Poubelle goufen an der Nuecht op e Samschdeg a Brand gesat. Och an engem Haus mat Sozialwunnenge gouf Feier geluecht. D'Police huet Tréinegas agesat.



Ausléiser vun de Krawalle war den Doud vun engem 22 Joer ale Mann, deen en Dënschdeg den Owend bei enger Verkéierskontroll vun engem Polizist erschoss gouf. Dësen ass zanterhier am "garde a vue". Hie soll antëscht sengem Affekot zouginn hunn, net an Noutwier agéiert ze hunn, et wier vill méi en Accident gewiescht.