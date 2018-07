Internat.: Am meeschte gelies

© afp

E Freideg waren US-Taxen op chinesesch Wueren am Wäert vu 34 Milliarden Dollar a Kraaft getrueden. Nëmmen e puer Stonnen drop huet d'Regierung zu Peking hirersäits Taxen op amerikanesch Importer an nämmlechter Héicht verhaangen.



China nennt d'Virgoe vun den USA den Ufank vum gréissten Handelskrich an der Wirtschaftsgeschicht.