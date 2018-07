Bei engem Dronenugrëff am Süde vum Yemen sinn Aenzeien no 7 Kämpfer vum Terrornetz Al-Kaida ëm d'Liewe komm.

© afp (Archiv)

Den Aussoen no wier en Auto mat den Extremisten vun enger Dron beschoss ginn. Am Yemen kënnt et ëmmer erëm zu sou Ugrëff op militant Islamisten. Et geet een dovun aus, datt d'USA hannert der Attack stiechen.