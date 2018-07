Zanter iwwer 2 Woche sinn déi 12 Jongen an hire Fussballtrainer an der Hiel agespaart. Et sinn antëscht 4 Taucher permanent bei hinnen, fir se ze betreien, dorënner een Dokter.D'Bouwen am Alter vun 11 bis 16 Joer waren den 23. Juni mat hirem Coach Ekkapol Chantawong an d'Hiel Tham Luang-Khun Nam Nang Non an der Provënz Chiang Rai geklommen, dat well si wuel vu Waassermassen iwwerrascht gi waren.Ewéi d'Waasser an der Hiel ugefaangen huet, mat klammen, si si ëmmer méi déif an d'Hiel geflücht, fir net ze erdrénken. Op Plazen an der Hiel stoung d'Waasser nämlech op Aenhéicht vun engem Erwuessenen.D'Jonge waren no 9 Deeg fonnt ginn. Déi schwiereg Rettungsaktioun war mat der Lokalisatioun vun deene Vermëssten awer net eriwwer. Grouss Deeler vun der Hiel stinn nach ënner Waasser.Bei der versichte Rettung vun de Jugendlechen ass en Taucher e Freideg ëm d'Liewe komm. Den Ex-Zaldot vun der thailännescher Militärunitéit Navy Seals wollt Sauerstoff an d'Hiel bréngen, de Réckwee huet hien awer net iwwerlieft. Hie ass u Sauerstoffmangel gestuerwen.