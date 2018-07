Internat.: Am meeschte gelies

Wéinst deeglaangem Ree goufen et an Deeler vu Japan Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher.Virun allem de Westen ass betraff.Ganz Wunngebidder sti meterhéich ënner Waasser. Méi wéi 2 Millioune Mënschen hunn hir Haiser misse verloossen.