D'Dekret betrëfft ronn 9.000 Polizisten a 6.000 Leit aus der Arméi, awer och Mataarbechter vun der Uni.Am Gesetzestext gouf donieft gefuerdert datt 12 Verbänn, 3 Zeitungen an en Tëleessender zoumaachen.Tierkesch Medien no soll de President Erdogan, deen de 24. Juni zréckgewielt gouf, no senger Vereedegung e Méindeg, den Etat d'Urgence ophiewen, deen zanter dem Putschversuch am Juli 2016 an der Tierkei gëllt.