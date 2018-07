Am Nicaragua refuséiert de President Daniel Ortega d'Neiwalen, déi vun der Oppositioun gefuerdert ginn.

Op enger Maniff sot hien, d'Reegele vum Land géife vun der Verfassung festgeluecht ginn. Dës géing een net einfach iwwer Nuecht änneren, just wëll eng Grupp vu Leit déi Iddi hätt.



Am Nicaragua protestéieren zanter Méint Leit géint d'Kierzung vu Pensiounen an den als autoritär empfonnte Regierungsstyl vum Daniel Ortega a senger Fra, der Vizepresidentin.



Zanter Abrëll si bei den Onroue méi wéi 230 Mënschen ëm d'Liewe komm.