E Sonndeg koum et am Weste vun der Tierkei zu engem Zuchongléck, ewéi 5 Waggonen entgleist sinn.

© twitter/alghadeertv_eng

Ewéi et heescht, solle beim Ongléck 10 Leit ëm d'Liewe komm sinn an 73 solle blesséiert gi sinn. Nach ass net gewosst, wéi et zum Ongléck komm ass.Déi Blesséiert sinn a Spideeler an der Géigend bruecht ginn. Et solle ronn 360 Passagéier am Zuch gewiescht sinn a soll ënnerwee gewiescht si vun Edirne op Istanbul.